ЧМ-2022. Отбор
Молодой форвард появился на поле во втором тайме.
Даниил Сикан, УАФ
01 сентября 2021, 18:48
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Нур-Султане встречается с Казахстаном.
На 82 минуте поединка на поле появился 20-летний нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан. Для него это первый матч за сборную Украины.
НА 90+2 минуте Сикан сумел вывести Украину вперед, добив мяч в ворота Покатилова.
Отметим, что Сикан выступал лишь за команды Украины U-17, U-19, U-21, а со сборной U-20 стал чемпионом мира в 2019 году.
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