ЧМ-2022. Отбор

Молодой форвард появился на поле во втором тайме.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Нур-Султане встречается с Казахстаном.

На 82 минуте поединка на поле появился 20-летний нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан. Для него это первый матч за сборную Украины.

НА 90+2 минуте Сикан сумел вывести Украину вперед, добив мяч в ворота Покатилова.

Отметим, что Сикан выступал лишь за команды Украины U-17, U-19, U-21, а со сборной U-20 стал чемпионом мира в 2019 году.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.