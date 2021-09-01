ЧМ-2022. Отбор

Футболист провел не плохую игру в отборе на ЧМ.

В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины по итогам игры против Казахстана увезла из Нур-Султана ничью (2:2).

Авторитетный портал Whoscored определил Андрея Ярмоленко лучшим игроком сборной Украины в прошедшей игре.

Ярмоленко получил оценку 8,3. Лучшим игроком встречи стал защитник Казахстана Руслан Валиуллин с оценкой 8,6.

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