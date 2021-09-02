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Криштиану Роналду, getty images
02 сентября 2021, 00:30
Сборная Португалии принимала на своем поле Ирландию и добыла волевую победу со счетом 2:1 благодаря дублю Роналду.
Ирландцы открыли счет в конце первой половины игры, но Роналду забил дважды на 89 и 90+6 минуте, принеся своей команде победу.
Обзор матча:
Португалия — Ирландия 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 — Иган, 45
Португалия: Руй Патрисиу — Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Мендеш, 62) - Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73) — Диогу Жота, Роналду.
Ирландия: Базуну — Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн — Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90) — Коннолли (Макклейн, 72).
Предупреждения: Хендрик, О`Ши, Конолли, Доэрти
На 15 минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).