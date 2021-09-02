ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Пара претендентов на выход в основную часть чемпионата мира-2022 из группы G в четвертом туре сыграла между собой вничью, чему были только рады их основные конкуренты в лице Турции и Черногории, но и в параллельном матче также был зафиксирован аналогичный исход (2:2), поэтому в данном секстете по-прежнему сразу четырем командам удается иметь одинаковое количество очков.

Обзор матча:

Норвегия — Нидерланды 1:1

Голы: Холанд, 20 — Классен, 37

Норвегия: Хансен — Педерсен (Райерсон, 59), Страндберг, Хансен-Ольсен, Мелинг — Торсби, Норманн (Берг, 68) — Эдегор, Эльюнусси, Хауге (Дэли, 59) — Холанд.

Нидерланды: Бейло — Тимбер (Думфрис, 90+2), де Врей, Ван Дейк, Блинд — Вейналдум, де Йонг, Классен — Бергейс (Мален, 46), Депай, Гакпо.

Предупреждения: Эльюнусси, Торсби, Эдегор — Блинд, Мален.