ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Италия — Болгария, getty images
03 сентября 2021, 06:53
В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022 в Катаре сборная Италии принимала на своем поле Болгарию и сыграла вничью со счетом 1:1.
Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, авторами которых стали Федерико Кьеза и Атанас Илиев, однако выявить сильнейшего в итоге им так и не удалось.
Обзор матча:
Италия — Болгария 1:1
Голы: Кьеза, 16 — Илиев, 39
Италия: Доннарумма — Флоренци (Толои, 64), Ачерби, Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90) — Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза — Иммобиле (Распадори, 75).
Болгария: Георгиев — Христов, Недялков, Антов, Христов — Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов — Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).
Предупреждения: Барелла, Толои — Йомов