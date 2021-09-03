ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022 в Катаре сборная Италии принимала на своем поле Болгарию и сыграла вничью со счетом 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, авторами которых стали Федерико Кьеза и Атанас Илиев, однако выявить сильнейшего в итоге им так и не удалось.

Обзор матча:



Италия — Болгария 1:1

Голы: Кьеза, 16 — Илиев, 39

Италия: Доннарумма — Флоренци (Толои, 64), Ачерби, Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90) — Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза — Иммобиле (Распадори, 75).

Болгария: Георгиев — Христов, Недялков, Антов, Христов — Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов — Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).

Предупреждения: Барелла, Толои — Йомов