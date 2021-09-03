ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

Сборная Бельгии отправилась в гости к Эстонии в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2022, где сумела одержать разгромную победу.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих семь мячей, а победителем из этой голевой перестрелки ожидаемо вышли "красные дьяволы" (5:2), считавшиеся явным фаворитом накануне противостояния с эстонцами.

Обзор матча:



Эстония - Бельгия 2:5

Голы: Кайт, 2, Сорга, 83 — Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витцель, 65, Фоке, 76

Эстония: Хейн — Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69) — Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69) — Аньер (Синявский, 80), Кайт.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер — Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард — Лукаку (Бентеке, 74).

Предупреждения: Тамм — Лукаку, Салемакерс