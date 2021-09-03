ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

Cборная Германии отправилась в гости к Лихтенштейну в рамках квалификационного раунда чемпионата мира-2022, где одержала уверенную победу.

Подопечные Ханси Флика отправила в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Тимо Вернер и Лерой Сане, что оказалось достаточно для победного результата (2:0).

Обзор матча:

Лихтенштейн — Германия 0:2

Голы: Вернер, 41, Сане, 77

Лихтенштейн: Бюхель — Малин (Колльманн, 83), Геппель, Хофер, Кауфманн — Фроммельт, Вольфингер (Йылдыз, 83), Хаслер, Зеле (Вольфингер, 61) — Я. Фрик (Грюненфельдер, 71), Н. Фрик (Кардешоглу, 71).

Германия: Лено — Баку (Хофманн, 60), Керер, Зюле, Госенс - Киммих (Виртц, 82), Мусиала (Ройс, 60), Гюндоган (Горетцка, 73), Хаверц (Гнабри, 60), Сане — Вернер.