ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Литвы принимала на своем поле команду Северной Ирландии.

Победителями из данного противостояния вышли гости, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:4 в пользу Северной Ирландии.

Обзор матча:



Литва — Северная Ирландия 1:4

Голы: Баравикас, 54 — Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвери, 67, Макнейр, 82