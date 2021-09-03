ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Литва — Северная Ирландия, irishfa
03 сентября 2021, 08:55
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Литвы принимала на своем поле команду Северной Ирландии.
Победителями из данного противостояния вышли гости, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:4 в пользу Северной Ирландии.
Обзор матча:
Литва — Северная Ирландия 1:4
Голы: Баравикас, 54 — Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвери, 67, Макнейр, 82