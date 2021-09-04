ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Игроки сборной Сербии, World Cup
04 сентября 2021, 22:20
Сербия разгромила на своем поле сборную Люксембурга в рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.
Хозяева отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как люксембургская команда осталась довольствоваться лишь одним голом, автором которого стал Оливье Тиль.
Обзор матча:
Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22, 35, Шано (АГ), 81, Миленкович, 90+7 — Оливье Тиль, 77
Удаление: Жерсон Родоигес, 90+5