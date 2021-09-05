ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Нидерланды — Черногория, twitter.com/OnsOranje
05 сентября 2021, 01:00
В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Нидерландов принимала на своем поле Черногорию и сумела добиться разгромной победы.
Подопечные Луи ван Гала отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и не позволили уйти в отрыв сборной Турции, которая возглавляет после пяти матчей группу G.
Обзор матча:
Нидерланды - Черногория 4:0
Голы: Депай, 38, 62, Вейналдум, 70, Гакпо, 76