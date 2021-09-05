ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Шотландия — Молдова, twitter.com/ScotlandNT
05 сентября 2021, 02:00
В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Шотландии сошлась в домашнем противостоянии с национальной командой Молдовы и одержала минимальную победу.
Главным героем минувшего матча можно назвать нападающего Линдона Дайкса, который стал автором единственного забитого мяча на 14-й минуте и принес в актив шотландской сборной непростые три очка.
Обзор матча:
Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14