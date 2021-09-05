ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Шотландии сошлась в домашнем противостоянии с национальной командой Молдовы и одержала минимальную победу.

Главным героем минувшего матча можно назвать нападающего Линдона Дайкса, который стал автором единственного забитого мяча на 14-й минуте и принес в актив шотландской сборной непростые три очка.

Обзор матча:

Шотландия - Молдова 1:0

Гол: Дайкс, 14