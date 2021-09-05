ЧМ-2022. Отбор

Валлийская сборная добыла выездную победу в зрелищном матче.

Беларусь в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 принимала на своем поле Уэльс и уступила со счетом 2:3.

Все голы валлийцев забил вингер мадридского Реала Гарет Бэйл — два первых взятия ворот стали следствием реализованных пенальти.

Беларусь — Уэльс 2:3

Голы: Лисакович, 29, Седько, 31 — Бэйл, 6 (пенальти), 69 (пенальти), 90+3

Отметим, что Уэльс находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как Беларусь расположилась на четвертой.