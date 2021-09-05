ЧМ-2022. Отбор
Валлийская сборная добыла выездную победу в зрелищном матче.
Гарет Бэйл, getty images
05 сентября 2021, 18:24
Беларусь в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 принимала на своем поле Уэльс и уступила со счетом 2:3.
Все голы валлийцев забил вингер мадридского Реала Гарет Бэйл — два первых взятия ворот стали следствием реализованных пенальти.
Беларусь — Уэльс 2:3
Голы: Лисакович, 29, Седько, 31 — Бэйл, 6 (пенальти), 69 (пенальти), 90+3
Отметим, что Уэльс находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как Беларусь расположилась на четвертой.