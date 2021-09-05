ЧМ-2022. Отбор

Перед матчем отбора на чемпионат мира-2022 года разгорелся скандал.

Бразилия обвиняет аргентинскую делегацию в нарушении эпидемиологических законов из-за незаконного пересечения границы четырьмя игроками, сообщает Globo.

По закону люди, которые в последние четырнадцать дней находились в Великобритании, не имеют права на въезд в Бразилию.

В составе сборной Аргентины таких сразу четверо — Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо.

Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии утверждает, что аргентинцы дали ложные данные о том, что не находились на территории Великобритании в последние 14 дней, и требует, чтобы футболисты незамедлительно покинули территорию страны.

Гражданская палата Бразилии все еще может принять решение разрешить участие четырех игроков в матче. Именно на нее рассчитывают Конмебол и сборная Аргентины, которая в субботу вечером обратилась с просьбой о выдаче исключительных разрешений для игроков.

Напомним, что матч Бразилия — Аргентина состоится в воскресенье, 5 сентября, в 22:00 по киевскому времени.