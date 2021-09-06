ЧМ-2022. Отбор

Завершились три поединка отбора к чемпионат мира-2022 года.

В рамках отборочного цикла чемпионата мира сборная Польши гостила у Сан-Марино и добилась разгромной победы со счетом 7:1.

Сан-Марино — Польша 1:7

Голы: Нанни, 48 — Левандовски, 4, 21, Свидерски, 16, Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4

Румыния, в свою очередь, уверенно обыграла Лихтенштейн на своем поле благодаря точным ударам Тошки и Манеа.

Румыния — Лихтенштейн 2:0

Голы: Тошка, 11, Манеа, 18

Греция же гостила у Косово и упустила победу, ведя в счете практически всю вторую половину игры.

Косово — Грузия 1:1

Голы: Мурики, 90+2 — Дувикас, 45+1