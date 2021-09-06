ЧМ-2022. Отбор

Мурат Якин подвел итоги матча против национальной команды Италии.

Сборная Швейцарии отобрала очки у национальной команды Италии в рамках пятого тура отборочного цикла к ЧМ-2022 в Катаре.

Наставник швейцарцев Мурат Якин поделился эмоциями от ничейного матча против Италии, похвалив своих подопечных.

"Сегодня мы играли как одно целое, показали солидную игру против сильного соперника. Каждый игрок показал запредельный уровень.

Мы не слишком хорошо начали матч, но сумели прибавить по ходу игры и во втором тайме уже лучше контролировали ход встречи", — цитирует наставника официальной сайт УЕФА.

Стоит отметить, что после пяти сыгранных туров Италия возглавляет группу C, имея в своем активе 11 турнирных пунктов. Швейцария идет на второй строчке в отборочной группе, сумев набрать семь пунктов после трех сыгранных матчей.