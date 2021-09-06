ЧМ-2022. Отбор
Зак Стеффен пропустит неопределенный срок.
Зак Стеффен, Getty Images
06 сентября 2021, 13:37
Вратарь сборной США и Манчестер Сити Зак Стеффен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола США.
Таким образом, 26-летний американец не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Гондураса, который пройдет 9 сентября.
В текущей кампании Стеффен провел один матч за Манчестер Сити в Суперкубке Англии против Лестера.
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