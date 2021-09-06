ЧМ-2022. Отбор

Зак Стеффен пропустит неопределенный срок.

Вратарь сборной США и Манчестер Сити Зак Стеффен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола США.

Таким образом, 26-летний американец не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Гондураса, который пройдет 9 сентября.

В текущей кампании Стеффен провел один матч за Манчестер Сити в Суперкубке Англии против Лестера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.