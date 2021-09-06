ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Англии Букайо Сака рассказал, как его приняли трибуны после неудачного пенальти в финале Евро-2020.

Сборная Англии уверенно разгромила национальную команду Андоры (4:0) в рамках матча отборочного цикла к ЧМ-2022.

Полузащитник англичан Букайо Сака, который отметился голом, подвел итоги победного матча, рассказав о первой игре при своих фанатах после финала Евро-2020.

"Я забил гол и для меня это был идеальный подарок на день рождения. Я очень доволен тем, как все меня приняли. Это действительно показывает, как они гордятся мной и это много значит для меня, заставляя выкладываться по полной.

Даже сейчас я слышу, как многие болельщики скандируют мое имя. Это заставляет меня верить, что я получу поддержку во всех ситуациях", — приводит слова Сака Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Андора.