ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Греции встречалась с национальной командой Швеции.

В этом противостоянии неожиданная победа досталась грекам, в составе которых голами отметились Бакасетас и Павлидис, а у гостей единственный точный удар записан в актив Куайсона.

Обзор матча:

Греция - Швеция 2:1

Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 — Куайсон, 80

Греция: Влаходимос, Мавропанос, Хацидьякос, Цавелас, Цимикас, Бухалакис, Зека, Андруцос, Бакасетас, Павлидис (Врусай, 90), Дувикас (Цолис, 71).

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Йоханссон (Крафт, 76), Линделеф, Хеландер (Даниэльссон, 88), Ольссон, Форсберг, Сванберг (Квайсон, 66), Классон (Карлссон, 77), Кулусевски (Телин, 88), Исак.