ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Косово - Греция, ffk-kosova.com
06 сентября 2021, 08:22
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Косово на своем поле встречалась с национальной командой Греции.
Гости вышли вперед в самой концовке первого тайма, когда голом отметился Дувикас, на что хозяева поля ответили результативным ударом Мурики на второй компенсированной минуте ко второму тайму.
Обзор матча:
Косово — Греция 1:1
Голы: Мурики, 90+2 — Дувикас, 45+1