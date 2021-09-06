ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Косово на своем поле встречалась с национальной командой Греции.

Гости вышли вперед в самой концовке первого тайма, когда голом отметился Дувикас, на что хозяева поля ответили результативным ударом Мурики на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

Обзор матча:

Косово — Греция 1:1

Голы: Мурики, 90+2 — Дувикас, 45+1