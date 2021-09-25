ЧМ-2022. Отбор

Возрастной защитник подтвердил готовность поехать на мундиаль в составе своей национальной команды.

Центральный защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини был неотъемлемой частью триумфального состава сборной Италии на чемпионате Европы-2020, по ходу которого сыграл в пяти из семи возможных игр, включая и итоговую победу команды Роберто Манчини на Уэмбли.

Однако, несмотря на свой почтенный для футбола 37-летний возраст, итальянец совершенно не исключает возможности, что и ближайший чемпионат мира-2022 пройдет с его участием.

"По данным TMW (статистический портал — ред.), все показатели говорят, что я в полном порядке. Если у меня все сложится хорошо в новом сезоне, и я продолжу выступать на таком же уровне, что и год ранее, я с такой же вероятностью попаду в итоговую заявку.

Однако, мне сейчас лучше думать о моем текущем положении в клубе, чем о будущем", — высказался итальянский исполнитель во время презентации продукта для сбора спортивных данных в рамках Italian Tech Week.

Отметим, что не так давно Кьеллини подписал контракт с Ювентусом до 2023-го и уже три раза выходил на футбольное поле в Серии А.