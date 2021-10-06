ЧМ-2022. Отбор
Футболист оценил подготовку к предстоящим играм.
Сергей Булеца, УАФ
06 октября 2021, 14:23
Полузащитник сборной Украины и луганской Зари Сергей Булеца прокомментировал предстоящие игры в отборе на чемпионат мира-2022.
"Когда тренер доверяет, предоставляет игровое время, появляется уверенность. Это очень хорошо для игрока. Нас ждут два тяжелых матча.
Думаю, самым главным для нас будет продемонстрировать дисциплину, концентрацию. Надо прислушиваться к указаниям наставника", — сказал Булеца.
Отметим, что уже в субботу, 9 октября, Украины сыграет против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Во вторник, 12 октября, национальной команде предстоит игра против Боснии и Герцеговины.
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