ЧМ-2022. Отбор

Футболист поделился эмоциями от дебютного вызова.

Полузащитник сборной Украины и Днепра-1 Александр Пихаленок прокомментировал свой дебютный вызов и предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.

"Попасть в сборную — мечта каждого футболиста. Команда меня встретила хорошо, многих футболистов я знал лично".

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"Тренер провел беседу, рассказал о тактике, было и командное тактическое занятие. Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы", — сказал Пихаленок.

Отметим, что уже в субботу, 9 октября, Украины сыграет против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Во вторник, 12 октября, национальной команде предстоит игра против Боснии и Герцеговины.

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