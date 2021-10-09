ЧМ-2022. Отбор

Сергей Костенюк — о проблемах национальной команды.

Любителям футбола в "розовых очках" просьба не принимать все близко к сердцу. И еще, все нижесказанное – это исключительно позиция автора, которая не обязана отражать мнение редакции.

Больно смотреть на то, что происходит со сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Руководство УАФ, в тесном сотрудничестве с прошлым и нынешним главными тренерами насилуют национальную команду, как могут. Как же легко оказывается можно разрушить то, что строилось годами. Пять лет нам декларировали курс, по которому первая команда страны, как локомотив должна была двигать в сторону мировых трендов не только институт сборных, но и весь украинский футбол. Руководство УАФ гордо крутило своими фигурами на фоне успехов национальной команды.

Проваленный старт отбора на ЧМ-2022 выглядел делом поправимым. В том, что команда Шевченко вряд ли потянет на дистанции борьбу с Францией за первое место, не было ничего удивительного. К сожалению, самый сильный удар по перспективам сборной Украины был нанесен не на футбольном поле, а в кабинетах. Если сначала неожиданный уход итальянского штаба Шевченко казался нокдауном, то, дальнейшее развитие событий убеждает, что это был нокаут нашим надеждам на Катар-22.

Нужно быть полным оптимистом, чтобы продолжать верить в то, что сборная Украины пробьется сквозь сито квалификации. Кадровые проблемы, не лучшая атмосфера внутри команды и турнирная ситуация в преддверии октябрьских матчей с конкурентами не сулят ничего хорошего. В пяти турах сборная не одержала ни одной победы, а теперь необходимо добиваться максимального результата сразу в трех матчах с прямыми конкурентами и в случае успеха, еще в двух играх подряд с командами, которые займут вторые места в своих отборочных группах.

ГРУППА D 1 Франция 6 3 3 0 8 3 5 12 2 Украина 5 0 5 0 6 6 0 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4 5 -1 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5 6 -1 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5 8 -3 3



Пять побед кряду в противостоянии с достаточно крепкими соперниками? Боюсь, это слишком сложная задача для команды, которая в десяти официальных матчах 2021 года выиграла лишь в одном – у Северной Македонии. Притягивать за уши, вырванную на последней минуте дополнительного времени победу над Швецией не будем. Все-таки, в основное время матч завершился вничью.

Возможно, многим этот пессимизм придется не по душе, но нужно морально быть готовыми к тому, что команде Петракова ничего не светит. Прежде всего, этот пессимизм не понравится людям, которые искренне болеют за сборную. Буду рад ошибиться, но, крайне редко бывает так, что вопреки серьезным проблемам, с которыми столкнулась команда, она сможет решить такую непростую даже для своего оптимального состояния задачу.

Еще в прошлом году мы имели сборную с определенными принципами и четкой структурой игры. Затем кадровые проблемы заставили тренерский штаб искать альтернативные варианты ведения игры. Без левого инвертированного вингера соответствующего уровня прежняя система игры при схеме 4-1-4-1 уже не была столь эффективна. Сборная Шевченко начинала отборочный турнир с перехода на формацию с тремя центрбеками – 3-5-2 или 5-3-2, в зависимости от фазы игры. Попытки сохранить верность принципам в новой структуре не увенчались успехом. Это сказалось на результате. Команда находилась в процессе поиска новой, наиболее оптимальной модели игры.

История с назначением Александра Петракова за десять дней до сентябрьских матчей просто уникальна. В статусе исполняющего обязанности главную команду страны доверили специалисту, которого ранее откровенно не жаловали. Даже после победы на чемпионате мира U-20 Александру Васильевичу не доверили молодежку. Петракову предпочли молодого и неопытного тренера Руслана Ротаня. А теперь вдруг, когда денег на контракт с прежним штабом не хватало, а до осеннего отрезка отборочного турнира оставались считанные дни, Петраков стал главной надеждой украинского футбола. И это при том, что в молодежку его не ставили из-за того, что философия Петракова не соответствовала выбранному курсу развития национальной команды. А тут вдруг о курсе все резко забыли.

И что это если не полный провал УАФ? Чем запомнится эпоха правления Павелко? Правильно – провальным отбором на ЧМ-2022, который, на мой взгляд, полностью лежит на совести руководства УАФ. Провал еще не зафиксирован, но уже близок. И меньше всех в этом виноваты футболисты. Тренеры? Один штаб начинал, второй заканчивал. Здесь целостной, объективной оценки быть не может.

Также можно вспомнить историю о еще одном кабинетном поражении. В УАФ сколько угодно могут намекать на нечистоплотность швейцарских коллег и предвзятость УЕФА, но недостаточно эффективные и своевременные действия наших чиновников также причастны к вылету команды из высшего дивизиона. И это все на фоне рассадника из дармоедов, которые продали свои великие имена в обмен на лояльность и поддержку президента ассоциации. За пять лет на этих вице-президентов и советников была потрачена солидная сумма, а сколько еще будет потрачено? И все это не во благо развития украинского футбола, а исключительно во благо одного конкретного человека, который в лучших традициях СССР искусственно создает себе образ всеми уважаемого управленца.

Уже как-то подзабыта практика Павелко с монополизацией производства искусственных полей с почти двукратной наценкой. О яростной показушной борьбе с коррупцией и договорными матчами тоже никто не вспоминает. Хотя, в нашем футболе абсолютно ничего не изменилось. Пример Севидова в Минае показателен, да и возьмем недавний матч Ужгород – Кремень, в котором гости радовались голам хозяев... Кто не видел, обязательно посмотрите обзор матча. А ведь Павелко пытается войти в историю, как реформатор и борец за чистоту футбола, а по факту, ничего не меняется.

Создается впечатление, что футбольная общественность привыкла к чиновнику, который за кредиты от УЕФА и ФИФА покупает себе лояльность и статус монарха в украинском футболе. Все как-то уже привыкли к Павелко у власти и воспринимают косяки руководства УАФ, как что-то нормальное. Хотя, за вылет из дивизиона А Лиги наций и за чудеса эквилибристики в истории с уходом Шевченко нужно отвечать перед футбольной общественностью.

Интересно, а Петраков понимает свою реальную роль в этой истории? Судя по своему поведению, не совсем. Александр Васильевич хороший, опытный специалист, но в своей области – в детско-юношеском футболе. В течение месяца он сумел изменить к себе отношение даже у людей, которые в принципе ему симпатизировали. Публичные высказывания и решения исполняющего обязанности главного тренера национальной команды напоминают действия председателя колхоза, которому неожиданно, по недоразумению, на время дали власть над государством. Петраков даже не то, что слишком резко начал свою деятельность у руля главной команды страны. Он удивляет своим поведением и очень быстро разрушает атмосферу внутри сборной, которая загнана в угол турнирного положения и не имеет права на ошибку.

Петраков не перестает удивлять с каждым новым интервью или пресс-конференцией. Стремительно исчезающий вид его сторонников защищает тренера. Мол, человек говорит то, что думает. Но, разве это хорошо? Люди много о чем думают. Далеко не все мысли следует озвучивать. Не на пустом месте возникли поговорки – "молчание золото" или "язык мой – враг мой".

Тренер не обязан быть отцом для игроков. У всех свой подход к работе. Некоторые специалисты отличаются повышенной жесткостью и строгостью, но при этом команда полностью им доверяет. Тренер должен быть гарантом безопасности футболистов. Когда нужно, он должен отводить от них удар общественности, защищать. Что делает Петраков? Он не то, что не защищает, он первым делом сваливает вину за результат на футболистов. Вспомните его слова после Казахстана: "Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки. На юношеском уровне, извиняюсь, таких ошибок не допускают.

Я же не могу забить за них. Выходят один на один и не могут реализовать такие моменты. Даже не знаю, что говорить. Неплохо играли первые 25-27 минут. Потом подустали, потом опять стали играть. Функционально не держат эту схему".

Чуть позже, в прямом эфире на телевидении Петраков добавил к публичному унижению своих игроков конкретики. Рассказал свое видение ситуации с Малиновским. Обе стороны заявляют, что даже конфликта никакого не было. Так неужели на ровном месте нужно было настолько драматизировать ситуацию?

Получается, один из лучших футболистов страны хотел играть, но изначально не вписывался в структуру тренера. Затем, по указанию сверху тренер отпустил группу игроков из Шахтера, которым нужно было готовиться к Лиге чемпионов? Чтобы избежать конфликта, опять же, Петракову пришлось отпустить несколько динамовцев. И что нелогичного в том, что ненужный ему Малиновский в такой ситуации тоже попросил, чтобы его отпустили?

В принципе, это право главного тренера – определять заявку и состав на игру. Не рассчитывает он на Малиновского, хорошо. Но зачем на каждом шагу поднимать эту тему? На пресс-конференции перед октябрьским сбором Петраков неоправданно нервно воспринял вполне нормальный вопрос журналиста о ситуации с невызовом Малиновского: "Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков – он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского в "Великом футболе", всю правду, но, правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить".

Что за истерика? Вам не кажется, что исполняющий обязанности главного тренера с легкостью на ровном месте сам создает нервную обстановку? Разве эта история мешала кому-то спать? Разве кто-то называл Петракова подонком? О каких коленях и извинениях Александр Васильевич вообще говорит? Вероятно, он злоупотребляет чтением некоторых неадекватных комментариев под новостями. Создается впечатление, что Петраков склонен к излишнему накручиванию самого себя и не совсем адекватно воспринимает реальность. Вчерашняя предматчевая пресс-конференция снова оставила вопросы. Создалось впечатление, что тренер сборной находится далеко не в лучших кондициях. Ну, по крайней мере, не сказал ничего лишнего.

Обида или указание сверху: что случилось с Петраковым?

Малиновский, в свою очередь, не похож на неадекватного, неуправляемого и излишне самовлюбленного человека. Разве главный тренер не должен был проявить хотя бы небольшую заинтересованность в одном из лучших футболистов чемпионата Италии? В итоге получается, что Малиновский не подходит под систему игры, а Сергей Булеца подходит. Булеца – образец для контратакующей игры? Где здравый смысл и логика? Или Ярмоленко, который не попадает в основу своего клуба, готов без замен и ротации играть во всех матчах? Хорошо, Александр Васильевич художник, он так видит. Опять же, это его право, но зачем нагнетать?

Что вообще значит — "Меня здесь научили и сказали, что правду в этой стране говорить нельзя"? Интересно, кто там в УАФ учит таким вещам исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины?

Может в ассоциации правду говорить нельзя, а не в стране?

Самое плачевное в действиях Петракова это ситуация с Караваевым. Похоже, указы руководства Александр Васильевич выполняет четко. Только ему сказали, что правду говорить нельзя, как он тут же начинает неумело лгать. Похоже, Петраков не хотел вызывать Александра на октябрьский сбор. И на пресс-конференции тренеру нужно было ограничиться – "полной ерундой". Тем более, пресс-атташе оперативно хотел помочь закрыть тему, но тут Александр Васильевич не выдержал и показал, что обманывать он действительно не умеет.

Непонятно, с какой целью Петраков рассказывал всей стране о том, что основной правый защитник сборной в 29 лет не знает, как правильно закрывать соперника? Чего он этим пытался добиться? Он публично, с улыбкой на лице, унижал своего футболиста. Караваев показал наставнику сборной, как от него требуют держать игрока в подобной ситуации в клубе. Получается, Петраков в прямом эфире должен был предъявить претензии Андрею Шевченко, Мирче Луческу и Юрию Вернидубу, у которых Александр продолжительное время таким неподобающим образом закрывал оппонентов.

Практически в каждом своем общении с представителями СМИ, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины критикует кого-то из сборников. При этом он не выиграл ни одной игры, усугубил и без того непростое турнирное положение и почему-то обижается, что у него нет поддержки. Говорит о какой-то мифической критике в свой адрес. Именно его благодарность журналистам в том, что его якобы обливали, как он выразился "дерьмовой грязью" и провоцирует критику.

При этом, нужно признать (что собственно и быо сделано в итоговом материале по сентябрьскому сбору национальной команды) – в плане построения игры к Петракову особых претензий быть не может. В матче с казахами, в силу дефицита времени, его влияние на игру команды было минимальным. С чехами был спарринг экспериментальными составами, а вот матч с Францией, на мой взгляд, был самым качественным для сборной в этом году.

На схеме выше – базовая структура и, вероятно, оптимальный состав команды Петракова.

В фазе игры без мяча в среднем блоке "сине-желтые" перестраиваются на схему 5-2-3.

При переходе в низкий блок вингеры садятся в линию к центральным полузащитникам, и сборная переходит на фазовую схему 5-4-1.

В конструктивной фазе "сине-желтые" поддерживают структуру 3-2-4-1 или 3-2-5.

В принципе, эта схема очень подходит Малиновскому, который в Аталанте играет на позиции правого нападающего или инсайда. Но, при этом, модель игры Гасперини и Петракова кардинально отличаются. Главное отличие – Аталанта прессингует, держит высокую линию обороны и соблюдает вертикальную компактность. Команда Гасперини поддерживает высокую интенсивность, а проактивные методы обороны бергамасков подразумевают, что в деструктивной фазе игроки в основном вступают в контрпрессинг. Характеристики Малиновского хорошо подходят под эту систему игры. Персональные ориентировки при прессинге позволяют Малиновскому ограничиваться интенсивными, но небольшими рывками.

Александр Петраков отдает предпочтение зонной обороне. Сборная не отказывается от высокого прессинга, но проактивные методы скорее носят эпизодический характер.

В фазе игры без мяча команда Петракова в основном держит низкую оборону и очень важное значение приобретает организация быстрых атак. Здесь важна дистанционная скорость крайних нападающих. Судя по всему, именно этот компонент и стал ключевым в пользу Андрея Ярмоленко. Но при этом главный тренер с завистью высказывается о конкуренции и выборе исполнителей в сборной Франции. Одновременно, он в течение месяца отказывается от услуг Мораеса, Марлоса, Малиновского и Караваева. Благо, последнего удалось отстоять.

Сергей Костенюк, Footbaa.ua