ЧМ-2022. Отбор
Любителей футбола ожидает важнейший поединок между финнами и украинцами.
Финляндия — Украина, УАФ
08 октября 2021, 13:00
Выездная встреча сборной Украины с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет самой интересной для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата предстоящего матча.
Данный поединок состоится в субботу, 9 октября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 18:50, а непосредственно сам матч – в 19:00.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу Александра Петракова.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Финляндия — Украина на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.
Положение дел в таблице группы D:
Что говорили перед матчем?
Александр Петраков, и. о. главного тренера сборной Украины:
"Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношению к футболу. Там делается очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. Очень хороший тренер у них, он прошел все этапы сборной Финляндии.
Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за Селтик. Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.
Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти? Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их".
Онни Валакари, полузащитник сборной Финляндии:
"Украина действительно качественная команда. Особенно сложно с ней играть на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, а иногда возникали проблемы, но Украина была действительно хороша.
Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Я думаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше, чем Украина".
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