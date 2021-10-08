ЧМ-2022. Отбор

Любителей футбола ожидает важнейший поединок между финнами и украинцами.

Выездная встреча сборной Украины с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет самой интересной для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата предстоящего матча.

Данный поединок состоится в субботу, 9 октября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 18:50, а непосредственно сам матч – в 19:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу Александра Петракова.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Финляндия — Украина на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Положение дел в таблице группы D:

Что говорили перед матчем?

Александр Петраков, и. о. главного тренера сборной Украины:

"Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношению к футболу. Там делается очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. Очень хороший тренер у них, он прошел все этапы сборной Финляндии.

Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за Селтик. Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти? Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их".

Онни Валакари, полузащитник сборной Финляндии:

"Украина действительно качественная команда. Особенно сложно с ней играть на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, а иногда возникали проблемы, но Украина была действительно хороша.

Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Я думаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше, чем Украина".

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