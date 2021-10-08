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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Финляндии примет на своем поле Украину в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Петракова.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 2,35, тогда как потенциальный успех Финляндии оценивается показателем 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче мы увидим удар в штангу или перекладину. Этот исход оценивается коэффициентом 2,45.

Напомним, что матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в 19:00. Первая встреча этих команд в Киеве завершилась вничью, когда финнам удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти в концовке встречи (1:1).