ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках шестого тура квалификации на чемпионат мира-2022 Чехии и Уэльса организовали роскошный подарок национальной команде Бельгии, сыграв между собой вничью в Праге. Тем самым, за два тура до окончания отборочного раунда команда Ярослава Шилгавы окончательно потеряла шансы на первую строчку в группе, однако при этом все еще опережает британский коллектив в турнирной таблицы, имея на одну игру больше.

Обзор матча:

Чехия — Уэльс 2:2

Голы: Пищек, 38, Уорд, 49 (автогол) — Рэмси, 36, Джеймс, 69

Чехия: Вацлик — Матею, Калас, Челюстка, Новак (Визнер, 83) — Крал (Кухта, 83), Соучек — Пешек (Выдра, 77), Барак (Садилек, 77), Гложек (Змргал, 90) — Шик.

Уэльс: Уорд — Гантер (К. Робертс, 60), Рондон, Мефам (Т. Робертс, 86), Уильямс (Томас, 76) — Ампаду, Рэмси, Аллен, Морелл (Уилсон, 60) — Мур, Джеймс

Предупреждения: Барак, Садилек — Рэмси, Ампаду, Мур.