ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Германии прокомментировал успех его команды в игре против Румынии.

В рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Германии совершила еще один шаг в сторону завоевания прямой путевки на мундиаль, в Гамбурге обыграв Румынию в волевом стиле (2:1).

Германия — Румыния 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "Бундестим" Ханс-Дитер Флик прокомментировал исход противостояния и выступление его команды.

"Пропущенные мячи всегда меня раздражают. Мы должны были получить право на пенальти, но вместо этого пропустили в ответной атаке. С этим было очень сложно смириться.

Однако, команда отдала все ради болельщиков, которые продолжали гнать ее вперед. В конце концов, мы заслужили победу в игре против соперника, который очень глубоко защищался.

Во время пропущенного гола мы оставили наших защитников один на один с Хаджи. "Шестой" номер должен был прикрывать эту зону, но я не могу не отметить старания соперника, который сделал все, чтобы забить красивый гол.

Что касается нашего решающего гола в исполнении Томаса Мюллера, то в той ситуации все было достаточно просто: Горецка правильно занял позицию, а Томас оказался там, где и было задумано на тренировках.

Теперь, будем готовиться к Северной Македонии. Увидел, что они сегодня победили Лихтенштейн со счетом 4:0. Очень хороший результат для команды, которая умеет как качественно обороняться, так и искать пространство у чужих ворот", — подытожил немецкий наставник.

Гостевой для Германии матч против Северной Македонии состоится уже 11 октября, начало в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что в первом круге немцы на свое поле уступили (1:2).