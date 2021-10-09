ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию забавное видео.

Пресс-служба сборной Украины для Youtube-канала Vzbirna попросила игроков национальной команды прочитать фамилии футболистов сборной Финляндии.

Александр Караваев справился отлично и без заминок, а вот у Артема Довбика возникли существенные трудности.

Эдуард Соболь, в свою очередь, справился с некоторыми фамилиями, но были и промахи.

Начало эпизода в видео с 12:15.

Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.