ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Финляндии и Украины.

Украинской сборной предстоит встретиться со сборной Финляндии в непростом поединке на выезде.

Финляндия – Украина

Суббота, 9 октября, 19:00. Олимпийский Стадион, Хельсинки. Хесус Хиль Мансано (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Национальная сборная Украины сыграет один из важнейших своих выездных поединков в этом отборочном цикле. На второе место в группе, которое позволит побороться за выход на ЧМ-2022 до сих пор претендуют сразу три команды: Финляндия, Украина и Босния и Герцеговина. Математические шансы имеет даже Казахстан. Наиболее выгодная позиция в турнирной таблице сейчас именно у Финляндии, сюда же добавляем, что в последних двух турах Украина и Босния проведут лобовые игры и кто-то точно потеряет очки. В виду всего вышесказанного Украина просто обязана обыгрывать финнов, если хочет продолжить борьбу за вторую строчку. Любой другой результат практически лишит шансов нашу команду на достижение этой цели.

В киевском матче Украина очень долго пыталась взломать дисциплинированную оборону финнов. Дебютный гол Жуниора Мораеса дал надежду на удачный исход того поединка, но ошибка Виталия Миколенко и отменные действия Теему Пукки позволили финнам отыграться и добыть ничейный результат. С того времени прошло достаточно времени. Финляндия, как и мы, приняла участие в Евро-2020 и, хотя выйти из группы не смогла, но выглядела вполне достойно и получила необходимый опыт.

Результативных ошибок в предстоящем матче против финнов от Виталия Миколенко мы не увидим. Защитник Динамо не сумеет принять участие в этом матче по причине травмы. По этой же причине не сможет сыграть за сборную его одноклубник – Виталий Буяльский. Еще одна серьезная потеря – травма Александра Зинченко. Ну и как же не вспомнить Руслана Малиновского? Он тоже не помощник нашей национальной команде в предстоящих матчах. Причина – не травма, а конфликт с главным тренером Александром Петраковым.

Вызвать нельзя не вызвать:

разбираем конфликт Петракова с Малиновским

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Лева Матчу! Выбирай Лева Матчу прямо во время поединка нашей сборной. Лев Матчу – инициатива спонсора сборной "Львівське", где каждый болельщик может сделать свой выбор и отдать свой голос за лучшего игрока. "Мільйони українців – одна збiрна!"

История противостояний

Положение команд в рейтинге ФИФА

Финляндия – 55

Украина – 27

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Я не хотел вызывать Караваева? Это полная чушь. Я вызвал человека, он играет. Мы с Сашей в отличных отношениях. Мы с ним поговорили, посмеялись. Никого не слушайте.

Самое главное, чтобы достоверная была информация. Все эти слухи такие примитивные. За полтора месяца, которые нахожусь во главе сборной Украины, мне так приятно. Вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, благодаря чему я стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, у меня аж мотивация сумасшедшая — меня так ненавидят. Класс".

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов:

"Финляндия — крепкая, хорошая команда, которая за последние пару лет действительно подняла свой уровень. У них есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись со вниманием.

В целом, они — хорошая команда. Эту игру надо выигрывать что им, что нам. Поэтому я думаю, что будет хороший матч".

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко:

"Нас ожидает хорошая игра на выезде против финнов, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить их плохие и хорошие стороны. Воспоминания от первой игры остались достаточно плохими, потому что доминировали всю игру, но соперники забили гол из ничего. Есть повод исправиться, поэтому будем работать на максимум".

Сергей Горбаченко, Football.ua