ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию результаты четырех завершившихся матчей квалификационного раунда ЧМ-2022.

Помимо поединка сборных Финляндии и Украины, также завершились еще четыре поединка в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Так, в противостоянии аутсайдеров группы А сборная Ирландии одержала гостевую победу над Азербайджаном, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Азербайджан — Ирландия 0:3

Голы: Робинсон, 7, 39, Огбене, 90

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Медведев, Гусейнов, Байрамов (Абдуллаев, 63), Алескеров (Шейдаев, 63), Гараев, Озобич, Махмудов (Садыхов, 86), Кривоцюк (Дадашов, 79), Эмрели.

Ирландия: Базуну, Даффи, Иган, Доэрти, Омобамиделе, Хендрик, Макклейн, Каллен, Хорган (Макгрэт, 46), Ида (Огбене, 59), Робинсон.

В параллельном матче группы B казалось, что сборная Грузии разойдется безголевым миром с Грецией, однако гости в самой концовке вырвали победу благодаря голам Бакасетаса и Пелкаса.

Грузия — Греция 0:2

Гол: Бакасетас, 90, Пелкас, 90+5

Грузия: Лория, Какабадзе, Гиорбелидзе, Хочолава, Двали, Лобжанидзе, Канкава, Чакветадзе (Гвилия, 60), Абурджания, Кварацхелия, Микаутадзе (Окриашвили, 60).

Греция: Влаходимос, Цимикас, Цавелас, Мавропанос, Андруцос, Масурас (Цолис, 78), Сиопис (Манталос, 85), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Пелкас, 46).

В еще одном поединке в рамках группы B сенсации не произошло — сборная Швеции уверенно одолела национальную команду Косово.

Швеция — Косово 3:0

Голы: Форсберг, 29 (пен.), Исак, 62, Квайсон, 79

Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон, Нильссон, Аугустинссон, Форсберг (Сванберг, 85), Классон, Ольссон, Экдаль (Каюсте, 85), Кулусевски, Исак (Квайсон, 75).

Косово: Мурич, Хадерджонай, Алити, Войвода (Домгени, 73), Дрешевич, Лошай (Фазлии, 88), Бютюки (Сельмани, 70), Рашица, Рашани (Муслия, 87), Ррахмани, Мурики.

Cборные Шотландии и Израиля из группы F подарила болельщикам голевую перестрелку, победителями из которой шотландские футболисты. Мактоминей в компенсированное забил победный мяч.

Шотландия — Израиль 3:2

Голы: Макгин, 30, Дайкс, 57, Мактоминей, 90+4 — Зехави, 5, Даббур, 32

Шотландия: Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгинн, Мактоминей, Гилмор (Купер, 90), Макгрегор, Адамс (Кристи, 68), Дайкс.

Израиль: Марциано, Даса, Абу-Абайд, Арад (Кинда, 74), Соломон, Менахем (Давидзада, 88), Перец, Натхо (Глазер, 66), Битон, Захави, Даббур (Вейсман, 66).