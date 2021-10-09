ЧМ-2022. Отбор 09 октября 2021, 21:20 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче против Финляндии? Football.ua проводит опрос за лучшего футболиста национальной команды. Финляндия - Украина, Фото Павла Кубанова, УАФ 09 октября 2021, 21:20 В рамках отбора на чемпионат мира-2022 года сборная Украины в гостях переиграла Финляндию со счетом 1:2. Football.ua проводит опрос за лучшего футболиста сборной Украины среди читателей. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Украина Финляндия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте