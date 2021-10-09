ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проводит опрос за лучшего футболиста национальной команды.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 года сборная Украины в гостях переиграла Финляндию со счетом 1:2.

Football.ua проводит опрос за лучшего футболиста сборной Украины среди читателей.

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