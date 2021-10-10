ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

Сборная Швейцарии одержала уверенную победу над Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Благодаря этому результату, "Нати" с большой долей вероятности закрыли дорогу на мундиаль для представителя Британских островов, и в то же самое время оставили себя в условиях очного противостояния против Италии за первую строчку турнирной таблицы. Хозяева поля забили по голу в конце каждого из таймов, что и принесло им в конечном итоге необходимый результат.

Обзор матча:

Швейцария — Северная Ирландия 2:0

Голы: Цубер, 45, Фасснахт, 90

Швейцария: Зоммер — Мбабу (Видмер, 80), Аканджи (Шер, 53), Эльведи, Родригес — Штеффен, Фройлер, Закария, Цубер (Фасснахт, 81) — Эмболо (Иттен, 90), Шакири.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Кэткарт, Бэллард, Браун (Фергюсон, 80), Льюис — Даллас (Брэдли, 86), Макнейр, Дэвис, Томпсон (Джонс, 80), Сэвилл — Уошингтон (Мадженнис, 62).

Удаление: Льюис, 37 (Северная Ирландия) (повторное предупреждение).