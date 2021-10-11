ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Колумбия – Бразилия, Getty Images
11 октября 2021, 10:51
В матче очередного тура отбора на ЧМ-2022 в Южной Америки сборные Колумбии и Бразилии разошлись миром.
На данный момент Бразилия лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков, а Колумбия находится на пятой строчке, имея в активе 15 пунктов.
Обзор матча:
Колумбия – Бразилия 0:0
Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Куэста, Мохика – Мартинес (Борре, 53), Лерма (Урибе, 53), Барриос, Диас – Кинтеро (Синистерра, 74), Фалькао (Сапата, 74).
Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Милитао (Тиаго Силва, 71), Алекс Сандро – Фред, Фабиньо, Пакета – Габриэл Жезус (Антони, 71), Габриэл Барбоза (Рафинья, 61), Неймар.