ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — все из них во второй половине игры.

Обзор матча:

Северная Македония — Германия 0:4

Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83

Северная Македония: Димитриевски — Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски — Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29) — Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер — Зюле, Керер, Клостерманн, Раум — Киммих, Хаверц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61) — Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

Предупреждения: Ристовски — Хаверц