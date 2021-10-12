ЧМ-2022. Отбор
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Радость игроков сборной Германии, getty images
12 октября 2021, 00:37
В рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Германии гостила у Северной Македонии и добилась разгромной победы.
Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — все из них во второй половине игры.
Обзор матча:
Северная Македония — Германия 0:4
Голы: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 83
Северная Македония: Димитриевски — Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски — Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29) — Элмаз, Яхович (Миовски, 58).
Германия: Нойер — Зюле, Керер, Клостерманн, Раум — Киммих, Хаверц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61) — Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).
Предупреждения: Ристовски — Хаверц