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Сборная Нидерландов, getty images
12 октября 2021, 01:31
Сборная Нидерландов принимала на своем поле Гибралтар и отправила в ворота соперника шесть безответных мячей.
Нидерландцы смогли уже трижды поразить цель в первой половине игры, а во втором тайме довершили разгром.
Обзор матча:
Нидерланды - Гибралтар 6:0
Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, Думфрис, 48, Груневельд, 75, Мален, 86
Нидерланды: Бейло — ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис — Классен, де Йонг (Вегхорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум — Ланг (Мален, 78), Депай.
Гибралтар: Банда — Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино — Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла — Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).
Предупреждение: Торилла