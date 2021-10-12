ЧМ-2022. Отбор

Рекорд Мариуса Хиллера, установленный в апреле 1910 года, по-прежнему остается нетронутым.

В отборочном поединке на чемпионат мира 2022 года сборная Германии одержала разгромную победу над Северной Македонией со счетом 4:0, тем самым обеспечив себе выход в финальную часть мундиаля.

Автором одного из голов в составе "бундестим" стал молодой полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала, который стал вторым самым молодым автором мяча в истории сборной Германии, включая ФРГ (18 лет 227 дней).

В более раннем возрасте, чем Мусиала, за немецкую национальную команду забивал только Мариус Хиллер (17 лет 241 день), а произошло это 3 апреля 1910 года в товарищеском поединке против сборной Швейцарии (3:2). Тогда Хиллер забил спустя всего 8 минут после своего дебюта за немецкую сборную (тогда — сборная Германской империи).

Видео гола Мусиалы в ворота Северной Македонии:



Напомним, что смотреть видео всех голов и обзор матча Северная Македония — Германия вы можете на Football.ua.