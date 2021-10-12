ЧМ-2022. Отбор

У португальского хавбека мышечная травма.

Полузащитник сборной Португалии Диогу Жота в ближайшее время может вернуться в расположение Ливерпуля, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 24-летний хавбек пропустил спарринг против Катара, а также вряд ли сыграет в предстоящем матче отбора ЧМ-2022 против Люксембурга из-за мышечной травмы, из-за которой он тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, матч Португалия — Люксембург пройдет сегодня, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Ближайший матч Ливерпуля состоится 16 октября — это будет гостевая игра против Уотфорда.

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