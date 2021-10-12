ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Игроки сборной Исландии, ksi.is
12 октября 2021, 09:56
В рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Исландии на своем поле принимала национальную команду Лихтенштейна.
Победу подопечным Арнара Видарссона принесли забитые мячи в исполнении Тоурдарсона и Гудьонсена, а также оформленный дубль Гудмундссона.
Обзор матча:
Исландия - Лихтенштейн 4:0
Голы: Тоурдарсон, 19, Гудмундссон, 35, 79, Гудьонсен, 89.