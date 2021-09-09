ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Исландия — Германия, Getty Images
09 сентября 2021, 09:39
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Исландии встречалась с национальной командой Германии.
В этом противостоянии разгромную победу команде Ханса-Дитера Флика принесли результативные удары в исполнении Гнабри, Рюдигера, Сане и Вернера.
Обзор матча:
Исландия — Германия 0:4
Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
Исландия: Халльдоурссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Хельгасон, Паульссон (Бальдурссон, 90), Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Гудмундссон (Гудьонсен, 80), Бьярнасон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71), Сайварссон.
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 60), Керер, Гюндоган, Хофманн (Клостерманн, 46), Киммих, Горетцка (Виртц, 80), Сане (Мусиала, 59), Вернер, Гнабри (Хавертц, 46).