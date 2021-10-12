ЧМ-2022. Отбор

Форвард установил исторический рекорд во встрече с Казахстаном.

В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Финляндии обыграла на выезде Казахстан со счетом 2:0. Победу финнам принес нападающий Норвича Теему Пукки, оформивший дубль.

Голы в матче с Казахстаном стали для Пукки 32-м и 33-м в составе национальной команды, что позволило ему побить рекорд легендарного соотечественника Яри Литманена.

Литманен забил 32 гола в 137 матчах в составе сборной Финляндии, тогда как Пукки для его рекорда потребовалось 98 игр.

После шести туров Финляндия занимает третье место в группе D и, как Украина, имеет в своем активе 8 очков, отставая от лидирующей Франции на 4 пункта.