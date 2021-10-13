Украина — Босния и Герцеговина. Наши оценки

ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в домашнем матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Матч с Боснией и Герцеговиной во Львове называли сродни одному из двух "финалов" — Украине нужно было побеждать. Об этом перед игрой говорили и тренерский штаб, и футболисты. Теперь все решится в ноябре. Команду Александра Петракова ждет тяжелейший выезд в Боснию и Герцеговину. Но сейчас говорим о матче во Львове.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против боснийцев получил полузащитник нашей национальной команды — Андрей Ярмоленко, который забил во втором матче кряду. Это, к слову, уже 44-й гол Андрея за национальную команду.

Украина

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче (по 10-балльной шкале).

Андрей Пятов — 7,0. Нашего голкипера нельзя винить в пропущенном мяче. Удар Ахмедходжича был идеален. Тем не менее, Пятов играл уверенно на линии, не ошибался на выходах. А также отметился эффектным спасением во втором тайме, дотянувшись до мяча, который летел под перекладину после удара Джеко. Голкипер всего взял пять ударов в матче. Однако имеет не самый высокий процент точности длинных передач — всего три из восьми были успешны.

Александр Тымчик — 6,0. Правый защитник запомнился двумя классными рывками правым флангом, которые закончились выпадами один на один с голкипером боснийцев. В обоих случаях Александра подвело исполнение. Если в первом эпизоде классно сыграл вратарь, сократив угол расстрела, то уже во втором моменте сам Александр пробил не лучшим образом.

В первом тайме также был неприятный момент, когда Тымчик обрезался на своей половине поля, создав возможность сопернику для контратаки. В целом же, Александр выдал очень неплохой поединок.

Илья Забарный — 6,0. Молодой защитник выдал вполне пристойный матч. Он не совершал каких-то грубых ошибок. Но и не сыграл выше своих возможностей. Илья уверено себя чувствовал в продвижении мяча. У него неплохая точность передач, особенно длинных — шесть из девяти дошли до адресата.

Сергей Кривцов — 6,5. Центральный защитник подстраховывал и Забарного, и Матвиенко. Сергей был хорош в пасовой роботе. Если поперечные передачи ближнему во внимание не берем, то с длинными забросами у него в этой игре также было все в порядке — 8 из 9 точных. Кривцов запомнился также и несколькими заблокированными ударами, когда боснийцы угрожали воротам Пятова непосредственно из пределов штрафной площади.

Николай Матвиенко — 6,0. Защитник Шахтера отлично себя проявлял по части выигранных единоборств. Один из лидеров нашей команды и по отборам мяча. Однако из зоны Николая (и Эдуарда Соболя) боснийцы забили свой гол. Что, конечно же, влияет на оценку защитника. Это была одна из немногих позиционных ошибок Матвиенко, но, к сожалению, она оказалась результативной.

Эдуард Соболь — 5,5. Из положительных моментов Соболь запомнился классным переводом мяча на Тымчика, который в свою очередь вышел один на один. Наверное, в атаке это был чуть ли не единственный позитивный эпизод с участием защитника Брюгге. Эдуард регулярно подключался в атаку, но его рывки были не очень эффективны в плане точных кроссов из фланга в центре.

Также Соболь, как и Матвиенко, поучаствовал в голе боснийцев, ошибившись позиционно.

Тарас Степаненко — 7,0. Опорный полузащитник, на наш взгляд, выдал отличный матч не только в плане оборонительной работы, но и созидательной. Степаненко отдал предголевую передачу на Цыганкова, классно отрезав сразу несколько игроков соперника. Также в первом тайме Тарас выдал классный "черпачок" на все того же Цыганкова. В общем-то, два голевых момента для партнеров создал. Также Тарас, пока были силы, полезно действовал и в оборонительной работе. Регулярно подчищал за партнерами в опорной зоне, куда частенько сваливался Джеко, был неплох по части отборов и единоборств.

Николай Шапаренко — 6,0. Молодой полузащитник один из немногих наших футболистов, который не боится идти в дриблинг. Это, собственно говоря, один из козырей Николая. Он из матча в матч тащить мяч на дриблинге в центре поля. В игре с боснийцами нельзя сказать, что Шапаренко выдал какой-то запредельный перформанс, но провел поединок на своем уровне.

Николай чаще других навязывал борьбу соперникам в центре поля. Из 13 попыток, семь успешных. Еще добавьте сюда два отбора. Неплохой матч для Николая.

Виктор Цыганков — 6,0. Цыганков выдал классный результативный прострел на Ярмоленко. Также Виктор мог забивать и сам, когда ему идеально навесил Степаненко. Виктор неплохо взаимодействовал с Яремчуком и Ярмоленко в финальной трети. Однако, откровенно скажем, моментов много они не создали. Хотя это вопросы скорее не к футболистам, а к выбранной тактической модели тренерским штабом. Цыганков не очень часто оказывался с мячом в штрафной площади соперника. А вместо этого чаще работал без мяча.

Андрей Ярмоленко — 6,5. На 15-й минуте Андрей забил свой уже 44-й гол за сборную Украины. Ситуация у Ярмоленко такая же, как и у Цыганкова — он крайне мало встречался с мячом в штрафной соперника. Очень много борьбы в полуфланге где-то ближе к центру поля, нежели у штрафной соперника. Много работы спиной к чужим воротам, где-то там на фланге, в центре поля. Опять же, все упирается в тренерские установки. Однако нельзя не отметить, как Ярмоленко подключал к атакам Тымчика на правом фланге. Именно Андрей вывел защитника один на один с голкипером во втором тайме.

Роман Яремчук — 5,5. Много борьбы и игры спиной к чужим воротам — так можно охарактеризовать игру нападающего в отчетном матче. Яремчук был вообще без моментов, в отличии от тех же Цыганкова и Ярмоленко. Тем не менее, Роман работал на границе третей и второй трети поля. Запомнился также несколькими неплохими скидками во фланги.

Даниил Сикан — 5,0. Молодой нападающий получил в свое распоряжение около 20 минут, но абсолютно растворился на поле. Да, где-то чуть-чуть в подыгрыше получилось, одно какое-то единоборство успешное. Но этого всего очень мало... После матча у Петракова спрашивали, почему Сикан, а не Довбик. "Чисто тренерское решение, чисто интуитивно" , — ответил тренер.

Сергей Сидорчук — 5,0. Сидорчук также получил около 20 минут, выйдя вместо креативного Шапаренко. Какая задача стояла перед Сергеем? Непонятно! Не будет же он таскать мяч по полю как Николай. Петраков вообще после матча сказал, что выпустил Сидорчука, потому что у Шапаренко закончились силы. Сидорчук как и все позиционно оборонялся. В плане созидание говорить не о чем...

Булеца и Зубков появились на поле на 82-й минуте матча, но на свои оценки не наиграли, растворившись на поле.