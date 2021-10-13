ЧМ-2022. Отбор

Football.ua рассуждает, почему национальная сборная Украины не смогла добыть победу во Львове в отборочном матче.

Национальная сборная Украины уже привычно для матчей под руководством Александра Петракова начала очень активно и смело. С первых минут наши футболисты включали максимальные скорости и атаковали пространство за спинами своих соперников.

Такая агрессия и нацеленность на ворота соперника дала свои плоды уже на 15-й минуте матча, когда Тарас Степаненко пустил в прорыв Виктора Цыганкова, тот прострелил на дальнюю, где на завершении сыграл Андрей Ярмоленко.

Украина не останавливалась и продолжала оказывать серьезное давление на своего соперника. Похожий эпизод был создан на 24-й минуте, когда передача Эдуарда Соболя с левого фланга нашла адресата в лице Александра Тымчика на другом фланге, но защитнику Динамо не удалось переиграть голкипера боснийцев.

Постепенно боснийцы начали выравнивать игру, но украинцы не переставали выбегать в свои острые атаки. Чем дальше шли стрелки на секундомере, тем меньшей становилась активность украинцев у ворот своего соперника. Силы все больше и больше покидали наших футболистов, и к середине второго тайма мы начали играть просто на отбой.

Этот матч по своему сценарию был идентичен матчу против Финляндии на выезде – мы имели минимальное преимущество и делали все, чтобы его сохранить. С финнами это удалось, с боснийцами – нет. Та же картина была и в предыдущих матчах с финнами и казахами. Если мы вспомним наш весь отборочный цикл, то Украина, кроме выездного матча против Франции, везде забивала первой и везде, кроме матча в Хельсинки, не сумела удержать свое преимущество.

Главный тренер поменялся, модель и принципы игры поменялись, а результат и сценарии матчей – нет. Вот такой вот парадокс.

Ведь если мы даже вспомним лучший матч украинской сборной на Евро-2020 против Северной Македонии, то и там Украина провела образцовый первый тайм, который выиграла 2:0 и отвратительный второй, в котором пропустила и в таких же конвульсиях защищала свой результат на последних минутах.

Какие же главные проблемы, из-за которых нашим футболистам уже не первый раз не удается защитить минимальное преимущество уже в который раз?

1. Реализация

Украинская сборная довольно часто хорошо начинает и пока имеются силы создает достаточно голевых моментов, но реализация страдает. Украинцам не удавалось добыть более комфортное преимущество, чем в один мяч.

2. Выносливость

Александр Петраков на матч против Боснии и Герцеговины выставил ровно тот же состав, что и против Финляндии. Учитывая, что тот футбол, в который играет команда под его руководством, – очень энергозатратный футбол. Потому нет ничего удивительного в том, что уже во втором тайме вся команда сильно проседает с точки зрения физики.

3. Глубина состава

Петраков не имеет полноценных сменщиков на тех или иных позициях. Тот же Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко и многие другие выглядят просто безальтернативно. Зубков, Булеца и компания после выхода на замену не могут держать заданную планку футболистами, которые играли на этих позициях до них. А потому замены никак не позволяют избежать того, что команда проседает в конце. Возможно, главному тренеру необходимо было бы подумать о том, чтобы некоторых ключевых игроков оставить на втором тайм, дабы выдержать баланс, но это сильно дискуссионный вопрос.

4. Психология

Пропускать в последние 20 минут, 10 минут и на последних секундах встречи – это типичная ситуация для украинской сборной. Команда с устойчивой психологией и высоким уровнем не допускает таких ситуаций каждую игру. Умение сбить темп, «утопить» своего соперника в единоборствах, борьбе на угловом флажке – то, чему нашим футболистом необходимо поучиться.

У украинской сборной остается еще один выездной матч против Боснии и Герцеговины. Сумеет ли национальная команда сильно видоизмениться к тому матчу? Маловероятно. С такой игрой в исполнении Украины язык не повернется сказать, что наша команда заслуживает играть на чемпионате мира в Катаре. Но, с другой стороны, разве сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины выглядят сильнее и были лучше нас в лобовых встречах?

Сергей Горбаченко, Football.ua