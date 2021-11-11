ЧМ-2022. Отбор

Шесть футболистов потенциально основного состава команды Саутгейта остались вне игры.

Сборную Англии ожидает заключительная часть отборочного раунда чемпионата мира-2022, в рамках которого ей осталось провести всего два поединка, в то время как англичанам достаточно будет добыть всего одну победу для того, чтобы напрямую попасть на мундиаль в Катаре.

Команда Гарета Саутгейта будет соперничать в рамках этих встреч дома с Албанией и на выезде против Сан-Марино, при этом у "красно-черных" все еще есть шанс побороться с Польшей за вторую строчку турнирной таблицы.

Непосредственно за день до игры на Уэмбли, из лагеря "трех львов" поступили неутешительные известия относительно текущих кондиций ряда исполнителей.

Защитник Люк Шоу, полузащитник Джеймс Уорд-Праус и нападающий Маркус Рашфорд пропустят, как минимум, одну игру из-за повреждений различной тяжести, у полузащитника Мэйсона Маунта наблюдаются проблемы с зубами, а полузащитник Деклан Райс и нападающий Джек Грилиш испытывают недомогание из-за простуды.

Таким образом, перед играми 12 и 15 ноября соответственно данные футболисты не принимали участия в работе внутри коллектива Саутгейта.