ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Германия в рамках отборочного матча к чемпионату мира-2022 принимала на своем поле Лихтенштейн и добилась победы.

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника девять безответных мячей, так и не пропустив.

Обзор матча:

Германия — Лихтенштейн 9:0

Голы: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (в свои ворота), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (в свои ворота)

Германия: Нойер — Баку, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер — Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер — Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн: Бюхель — Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель — Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69) - Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Предупреждения: Рюдигер

Удаление: Хофер