ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Германия - Лихтенштейн, getty images
12 ноября 2021, 01:24
Германия в рамках отборочного матча к чемпионату мира-2022 принимала на своем поле Лихтенштейн и добилась победы.
Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника девять безответных мячей, так и не пропустив.
Обзор матча:
Германия — Лихтенштейн 9:0
Голы: Гюндоган, 11, Кауфманн, 20 (в свои ворота), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Геппель, 89 (в свои ворота)
Германия: Нойер — Баку, Рюдигер, Керер (Гинтер, 72), Гюнтер — Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер — Хофманн (Нмеча, 46).
Лихтенштейн: Бюхель — Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель — Зеле (Бюхель, 84), Вольфингер (Брэндле, 83), Хаслер, Фроммельт, Саланович (Грюненфельдер, 69) - Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).
Предупреждения: Рюдигер
Удаление: Хофер