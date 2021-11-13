ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 9-м туре отборочного этапа к Чемпионату мира в Катаре Англия принимала на своем поле Албанию.

Команда Гарета Саутгейта еще в первом тайме отправила в ворота соперника пять мячей. Забивали Магуайр и Хендерсон. Хет-трик на свой счет записал Харри Кейн.

Англия - Албания 5:0

Голы: Магуайр, 8, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Англия: Пикфорд, Джеймс (Александер-Арнолд, 77), Магуайр, Уокер, Чилуэлл, Фоден (Грилиш, 63), Хендерсон, Стерлинг (Смит-Роу, 77), Филлипс (Беллингем, 64), Стоунз, Кейн (Абрахам, 63).

Албания: Стракоша, Весели, Кумбула (Дермаку, 17), Исмайли, Хюсай, Баре (Лячи, 12), Траши (Михай, 46), Гьясула, Байрами (Рамадани, 46), Узуни, Цикалеши.

Предупреждения: Гьясула, Цикалеши, Исмайли, Лячи.