ЧМ-2022. Отбор

Команда Гарета Саутгейта побила древний рекорд.

В матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии разгромила Албанию со счетом 5:0.

Эти пять голов сделали показатель забитых мячей англичан в 2021 году равным 42.

Тем самым команда побила свой рекорд 113 летней давности, когда за один год футболисты забили 38 мячей.

Также отметим и результативность Харри Кейна. Форвард сделал хет-трик в ворота албанцев и теперь делит четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды с Джимми Гривзом (по 44 забитых гола).

Первое место в данном рейтинге принадлежит Уэйну Руни, который забил за англичан 53 гола в период с 2003 по 2018 год.