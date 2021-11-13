ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В рамках восьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022, сборная Северной Ирландии, без особых турнирных задач на оставшиеся поединки, сумела минимально обыграть национальную команду Литвы на своем поле.

Таким образом, литовцы завершили отборочный цикл с тремя набранными очками, которые принесла победа над Болгарией (3:1), забила всего четыре гола, и в итоге заняла последнюю строчку в турнирной таблице своего квинтета под латинской буквой C.

Обзор матча:

Северная Ирландия — Литва 1:0

Гол: Саткус (автогол), 17

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Кэткарт, Эванс, Макнейр — Фергюсон (Льюис, 70), Сэвилл (Эванс, 70), Дэвис, Маккэнн, Даллас — Уошингтон, Мадженнис

Литва: Шеткус — Бараускас, Шаткус, Дапкус (Гашпуйтис, 75), Вайткунас — Мегелайтис, Черных, Новиковас, Вербицкас, Ласицкас — Лаукжямис

Предупреждение: Бараускас.