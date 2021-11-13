ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Северная Ирландия — Литва, twitter.com/IrishFA
13 ноября 2021, 08:03
В рамках восьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022, сборная Северной Ирландии, без особых турнирных задач на оставшиеся поединки, сумела минимально обыграть национальную команду Литвы на своем поле.
Таким образом, литовцы завершили отборочный цикл с тремя набранными очками, которые принесла победа над Болгарией (3:1), забила всего четыре гола, и в итоге заняла последнюю строчку в турнирной таблице своего квинтета под латинской буквой C.
Обзор матча:
Северная Ирландия — Литва 1:0
Гол: Саткус (автогол), 17
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Кэткарт, Эванс, Макнейр — Фергюсон (Льюис, 70), Сэвилл (Эванс, 70), Дэвис, Маккэнн, Даллас — Уошингтон, Мадженнис
Литва: Шеткус — Бараускас, Шаткус, Дапкус (Гашпуйтис, 75), Вайткунас — Мегелайтис, Черных, Новиковас, Вербицкас, Ласицкас — Лаукжямис
Предупреждение: Бараускас.