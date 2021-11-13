ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборные Австрии и Израиля потеряли шансы на участие на чемпионате мира-2022 еще по итогам октябрьской международной паузы, поэтому их очная дуэль в рамках девятого тура отборочного цикла не имела никакого влияния на положение команд в зоне борьбы за вторую строчку, где обосновалась Шотландия.

Однако, коллектив Франко Фоды не упустил возможность отомстить Израилю за поражение образца сентября 2021 года, когда на поле соперников Австрия уступила со счетом 2:5.

Обзор матча:

Австрия — Израиль 4:2

Голы: Арнаутович, 51 (пен), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 — Битон, 32, Перец, 58

Австрия: Бахманн — Алаба, Хинтереггер, Линхарт, Триммель — Гриллич, Зайвальд, Забитцер, Шопф (Шауб, 58), Грюлль — Арнаутович

Израиль: Марциано — Эльхамед, Битон, Абу-Абайд — Менахем, Соломон, Даббур, Натхо (Гандельман, 23), Перец, Даса — Захави (Вейсман, 65)

Предупреждения: Хинтереггер, Абу-Абайд.