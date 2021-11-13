ЧМ-2022. Отбор

Борьба за плей-офф квалификации на чемпионат мира в Северной Америке также идет очень ожесточенная.

Отборочный раунд чемпионата мира-2022 еще не спешит подходить к своему логическому завершению Северной Америки, где команды только успели перешагнуть экватор текущего раунда.

Сборная Панамы в гостевом поединке против Гондуараса отчаянно пыталась не отстать от лидирующей группы команд, однако соперники создали команде Томаса Кристиансена достаточно много проблем еще в первой половине игры.

Как итог, гости заходили на финальный отрезок поединка с отставанием в два гола по счету на табло, однако тремя последовательными результативными ударами чудесным образом сумели не только выровнять ситуацию на табло, но и вырвать победу.

Примечательно, что таким образом панамцы установили уникальное достижение в истории квалификаций чемпионатов мира для всех конференций, сумев в рамках гостевого поединка одержать победу, уступая к 75-й минуте с отставание в два мяча по счету на табло.

Гондурас — Панама 2:3

Голы: Элис, 30, Моя, 59 — Ватерман, 77, Янис, 81, Дэвис, 85

Гондурас: Фернандес — Альварес, Мелендес, Фигероа, Олива — Эли, А. Меджиа, Флорес, Моя — Лосано, Лопес.

Панама: Л. Меджиа — Мурильо, Эскобар, Андраде, Дэвис — Мартинес (Янис, 66), Купер (Аяраза, 90+3), Каррасквилья — Стивенс (Брауни, 46), Блэкберн (Файардо, 66), Гондола (Ватерман, 66).

Предупреждения: Элис, Лосано, Мелендес, Лопес — Стивенс.