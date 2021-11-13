ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов gjtlbyrf отбора на ЧМ-2022.

В рамках 13-го тура отбора в Южной Америке на чемпионат мира 2022 года сборная Уругвая потерпела минимальное поражение от Аргентины.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал Анхель Ди Мария, поразивший ворота соперника на 7-й минуте.

Обзор матча:

Уругвай – Аргентина 0:1

Гол: Ди Мария 7

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Пикерес – Торрейра – Нандес (Горриаран 81), Весино (Альварес 64), Бентанкур (Аррамбари 76), Родригес (Торрес 46) – Суарес

Аргентина: Эми Мартинес – Молина, Морено, Отаменди, Акуна – Де Пауль (Паласиос 81), Родригес, Ло Келсо (Месси 76) – Ди Мария (А.Корреа 55), Мартинес (Гомес 55), Дибала (А.Корреа) 46)

Тренер: Лионель Скалони

Предупреждения: Касерес – Дибала